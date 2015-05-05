Любому здоровому человеку полезны овощи и фрукты, они улучшают перистальтику и насыщают организм витаминами. Но что же делать людям с различными заболеваниями, ведь не всем можно употреблять слишком сладкие фрукты, — смузи для диабетиков станут отличным вариантом. Главное помнить о необходимости выбирать только «правильные» продукты и не перебирать с сахаром, которого в некоторых плодах в избытке.

Вне зависимости от того, с каким типом диабета мы имеем дело, стоит помнить о нескольких важных моментах.

Сахар никогда не употребляется в пищу и заменяется искусственными или натуральными подсластителями.

Употребляемые углеводы подсчитываем по системе ХЕ (хлебные единицы), а повышение уровня сахара в крови по системе ГИ (гликемический индекс).

Питание должно быть дробным и в одно и то же время.

Кроме того, нужно помнить, что при любом типе диабета количество получаемой энергии из продуктов должно соответствовать ее расходу.

Людям, страдающим диабетом I типа можно не ограничивать потребление белка, так как он не повысит своими калориями уровень сахара в крови. А вот тем, кто болен диабетом II типа, стоит воздержаться от сочетания белков и жиров, тем более животного происхождения.

В этой связи легкие или, напротив, более сытные овощные и фруктовые смузи из правильно подобранных продуктов дадут возможность разнообразить рацион необычными сочетаниями и снабжать организм витаминами, микроэлементами и клетчаткой.

Фрукты и овощи, разрешенные при диабете I типа

Яблоко

Грейпфрут

Гранат

Киви

Редис

Кабачок

Авокадо

Тыква

Помидор

Сладкий болгарский и красный перец

Огурец

Различные виды капусты – брокколи, белокочанная, цветная

Сельдерей

Шпинат

Чеснок и лук репчатый/зеленый

Зелень (кинза, петрушка, базилик, укроп)

Не стоит думать, будто все фрукты, разрешенные при диабете должны быть кислыми. Гликемический индекс в данном случае не связан со сладостью плода.

*Совет Поваренка

Размер фрукта имеет принципиальное значение – 1 плод не должен превышать размеры одной ладони. Только в этом случае его можно съесть за один раз. В противном случае лучше разделить его на несколько частей.

Понизить сладость и замедлить всасывание сахара в кровь можно сочетая сладкий плод с пресным или с овощами. Это особенно актуально для приготовления смузи.

Тот же список справедлив и я для диабетиков II типа с той лишь разницей, что позволять себе можно больше сладких фруктов, так как в этом случае наибольшее внимание уделяется количеству потребляемых калорий и их расходу.

Впрочем, от крайностей вроде бананов и арбузов все же лучше воздержаться, «добрав» сладость из ягод вроде малины, клубники и черешни.

Как видите, не так уж и мал перечень продуктов, из которых можно приготовить полезный напиток. Прибавим к этому нежирный сыр, обезжиренный творог и другие низкокалорийные кисломолочные продукты и получим прекрасную альтернативу надоевшим супам!

Советы Поваренка

Все используемые продукты необходимо очищать от кожицы и, чтобы они лучше измельчились, нарезать на кубики или тереть на терке (если речь о сырой тыкве).

Погружной блендер применяем только для измельчения мягких и сочных плодов (томаты, огурцы, киви). Для всего остального используем комбайн или блендер с чашей.

Смузи из яблока, сельдерея и шпината

Итак, приготовим для начала легкий фруктово-овощной коктейль.

Чистим и режем 1 некрупное яблоко, промываем 100 г листьев шпината и 1 небольшой стебель сельдерея. Просушиваем овощи, нарезаем их и складываем все в чашу блендера. Взбиваем до однородности.

Вкус будет нежный, травяной с кислинкой. При желании можно добавить 1 ч.л лимонного сока или 100 мл обезжиренного кефира.

Кефирный смузи

Промываем 7-8 листочков фиолетового базилика, даем им стечь.

Очищаем от семян и плодоножки сладкий перец, чистим 1 огурец.

Все нарезаем мелкими кусочками, отправляем в блендер и заливаем 1 стаканом обезжиренного кефира.

По желанию подсаливаем напиток и добавляем ½ зубчика чеснока – это придаст вкусу остроты.

Смузи из редиса с брокколи и зеленым луком

3-4 средних редиски тщательно отмываем губкой и разрезаем на четвертинки. Прибавляем к ним 1 чищенный шинкованный огурец, веточку зеленого лука и 2 небольших кустика брокколи. Капусту лучше взять замороженную – когда она оттает, структура станет мягкой и измельчаться будет лучше. Все складываем в блендер, заливаем 150 мл маложирного йогурта или кефира и взбиваем.

Получается настоящий весенний вкус – сочный и яркий.

Творожный напиток

Ошпариваем кипятком 2 средних помидора и снимаем кожицу. Кладем в блендер прямо так.

Подсыпаем ½ ч.л сушеного базилика или 7 – 8 листочков свежего.

Прибавляем ½ болгарского перца и 100г обезжиренного творога.

Все взбиваем до однородности.

Помидоры сами по себе настолько сочные, что никакая дополнительная жидкость не понадобится.

Тыквенный коктейль

Натираем на терке 100 г свежей тыквы и столько же свежего кабачка, отправляем в блендер. Туда же кладем ½ средней груши и взбиваем. Разбавлять коктейль при желании можно водой, обезжиренным кефиром/йогуртом или нежирной ряженкой.

Очень полезным, содержащим и необходимую клетчатку, и витамины будет напиток, приготовленный из свежей тыквы, но, если есть проблемы с ЖКТ ее все же лучше отварить в небольшом количестве воды или в пароварке. Тогда смузи можно будет разбавить отваром.

Смузи с редисом и брюссельской капустой

Его можно приготовить в 2-х вариантах: сытном и легком.

Легкий

3 редиски очищаем от хвостиков, тщательно промываем и режем на кусочки.

Брюссельскую капусту лучше взять замороженную и дать ей оттаять, так она станет более мягкой и легче взобьется – берем 3 кочана.

Добавляем ¼ пучка зелени – кинзы, петрушки. Взбиваем.

Разбавляем напиток 200 мл обезжиренного кефира.

Сытный

Отвариваем вкрутую 1 яйцо, режем на ломтики и добавляем к основному составу – редису, брюссельской капусте и зелени.

При желании можно включить 1 зубчик чеснока или 3-4 перышка зеленого лука.

Взбиваем.

Разбавив кефиром, получим настоящую смузи-окрошку.

Имбирный смузи

Натираем на крупной терке корень имбиря – хватит 1 ч.л. Чистим от кожицы 1 зеленое яблоко, мелко режем. Добавляем 4-5 ст.л. гранатового сока.

Важно, чтобы он был выжатым, а не восстановленным – в таком содержится наибольшее количество минералов и микроэлементов.

Все взбиваем и, если напиток получается недостаточно жидким, разбавляем кипяченой водой или еще подливаем сока. Главное помнить, что он очень концентрированный.

Перед нами настоящий витаминный коктейль, способный восстановить после болезни или поднять на ноги, избавив от простуды.

Смузи из киви и грейпфрута

Но неужели диабетикам придется забыть о сладких смузи на десерт? Вовсе нет! Достаточно помнить о балансе сладких и несладких овощей и фруктов в коктейле.

1 спелый плод киви, 1/3 средней груши вместо подсластителя и 100 г кабачка. Его мякоть почти не даст привкуса, а клетчатка и сочность дополнительно разбавят излишнюю сладость фруктов. Все взбиваем.

Консистенцию доводим до желаемой водой или любым обезжиренным кисломолочным напитком, добавляя его постепенно, чтобы не разбавить слишком сильно.

Шоколадный смузи из апельсина и авокадо

Не беспокойтесь из-за необычности ингредиентов: из такого сочетания готовят даже веганское мороженое, не говоря уже о смузи!

Выжимаем сок из 1 апельсина – должно получиться 100 – 150 мл.

½ спелого авокадо (плод должен быть мягким) режем крупными кусками и отправляем в блендер.

Заливаем все соком и всыпаем 1-2 ч.л. какао.

Все вместе взбиваем до полной однородности и пробуем на сладость. При желании можно добавить немного стевии.

Если напиток готовится в жаркое время года, добавляем 2-3 кубика льда и снова взбиваем.

Смузи «яблочный штрудель»

Благодаря корице в составе вкус получается в точности, как у всем известного пирога.

Запекаем в духовке или микроволновке без подсластителей и масла 1 спелое яблоко, шкурка начала лопаться, значит, готово. Снимаем ее, убираем сердцевину и семечки и отправляем яблоко в блендер. Подсыпаем корицу на кончике ножа и наливаем 200 мл маложирной ряженки. Все взбиваем.

При желании добавляем лед. В этом случае объем кисломолочной составляющей лучше урезать, чтобы не «затереть» яблочно-коричный вкус.

Этот же рецепт можно сделать и со свежим фруктом. Просто очищаем его от кожуры и измельчаем, как обычно.

Освежающий напиток

Очищаем от плодоножки и семян крупный плод сладкого красного или желтого перца. Режем на кубики.

Также чистим и нарезаем 1 среднее зеленое яблоко и 1 киви. Все взбиваем до однородности.

Добавляем в смузи 3-4 кубика льда и повторяем процедуру.

Замечательный летний напиток готов! Приятного аппетита!

Касаемо всех сочетаний со сладкими ягодами вроде малины, клубники и черешни, людям, страдающим диабетом I типа, рекомендуем посоветоваться с лечащим врачом.

В остальном, как видите, вариантов приготовления смузи для диабетиков очень много и все они очень вкусны и полезны. Пробуйте, экспериментируйте и будьте здоровы!