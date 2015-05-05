Смузи для диабетиков

Любому здоровому человеку полезны овощи и фрукты, они улучшают перистальтику и насыщают организм витаминами. Но что же делать людям с различными заболеваниями, ведь не всем можно употреблять слишком сладкие фрукты, — смузи для диабетиков станут отличным вариантом. Главное помнить о необходимости выбирать только «правильные» продукты и не перебирать с сахаром, которого в некоторых плодах в избытке.

Вне зависимости от того, с каким типом диабета мы имеем дело, стоит помнить о нескольких важных моментах.

  • Сахар никогда не употребляется в пищу и заменяется искусственными или натуральными подсластителями.
  • Употребляемые углеводы подсчитываем по системе ХЕ (хлебные единицы), а повышение уровня сахара в крови по системе ГИ (гликемический индекс).
  • Питание должно быть дробным и в одно и то же время.

Кроме того, нужно помнить, что при любом типе диабета количество получаемой энергии из продуктов должно соответствовать ее расходу.

Как приготовить смузи для диабетиков

Людям, страдающим диабетом I типа можно не ограничивать потребление белка, так как он не повысит своими калориями уровень сахара в крови. А вот тем, кто болен диабетом II типа, стоит воздержаться от сочетания белков и жиров, тем более животного происхождения.

В этой связи легкие или, напротив, более сытные овощные и фруктовые смузи из правильно подобранных продуктов дадут возможность разнообразить рацион необычными сочетаниями и снабжать организм витаминами, микроэлементами и клетчаткой.

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Фрукты и овощи, разрешенные при диабете I типа

  • Яблоко
  • Грейпфрут
  • Гранат
  • Киви
  • Редис
  • Кабачок
  • Авокадо
  • Тыква
  • Помидор
  • Сладкий болгарский и красный перец
  • Огурец
  • Различные виды капусты – брокколи, белокочанная, цветная
  • Сельдерей
  • Шпинат
  • Чеснок и лук репчатый/зеленый
  • Зелень (кинза, петрушка, базилик, укроп)

Какие продукты можно использовать для приготовления диетического смузи

Не стоит думать, будто все фрукты, разрешенные при диабете должны быть кислыми. Гликемический индекс в данном случае не связан со сладостью плода.

*Совет Поваренка
Размер фрукта имеет принципиальное значение – 1 плод не должен превышать размеры одной ладони. Только в этом случае его можно съесть за один раз. В противном случае лучше разделить его на несколько частей.

Понизить сладость и замедлить всасывание сахара в кровь можно сочетая сладкий плод с пресным или с овощами. Это особенно актуально для приготовления смузи.

Тот же список справедлив и я для диабетиков II типа с той лишь разницей, что позволять себе можно больше сладких фруктов, так как в этом случае наибольшее внимание уделяется количеству потребляемых калорий и их расходу.

Впрочем, от крайностей вроде бананов и арбузов все же лучше воздержаться, «добрав» сладость из ягод вроде малины, клубники и черешни.

Как видите, не так уж и мал перечень продуктов, из которых можно приготовить полезный напиток. Прибавим к этому нежирный сыр, обезжиренный творог и другие низкокалорийные кисломолочные продукты и получим прекрасную альтернативу надоевшим супам!

Советы Поваренка

  • Все используемые продукты необходимо очищать от кожицы и, чтобы они лучше измельчились, нарезать на кубики или тереть на терке (если речь о сырой тыкве).
  • Погружной блендер применяем только для измельчения мягких и сочных плодов (томаты, огурцы, киви). Для всего остального используем комбайн или блендер с чашей.
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Смузи из яблока, сельдерея и шпината

Итак, приготовим для начала легкий фруктово-овощной коктейль.

  1. Чистим и режем 1 некрупное яблоко, промываем 100 г листьев шпината и 1 небольшой стебель сельдерея.
  2. Просушиваем овощи, нарезаем их и складываем все в чашу блендера. Взбиваем до однородности.

Вкус будет нежный, травяной с кислинкой. При желании можно добавить 1 ч.л лимонного сока или 100 мл обезжиренного кефира.

Смузи из яблока, сельдерея и шпината

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Кефирный смузи

  • Промываем 7-8 листочков фиолетового базилика, даем им стечь.
  • Очищаем от семян и плодоножки сладкий перец, чистим 1 огурец.
  • Все нарезаем мелкими кусочками, отправляем в блендер и заливаем 1 стаканом обезжиренного кефира.

По желанию подсаливаем напиток и добавляем ½ зубчика чеснока – это придаст вкусу остроты.

Смузи из редиса с брокколи и зеленым луком

  1. 3-4 средних редиски тщательно отмываем губкой и разрезаем на четвертинки.
  2. Прибавляем к ним 1 чищенный шинкованный огурец, веточку зеленого лука и 2 небольших кустика брокколи.
  3. Капусту лучше взять замороженную – когда она оттает, структура станет мягкой и измельчаться будет лучше.
  4. Все складываем в блендер, заливаем 150 мл маложирного йогурта или кефира и взбиваем.

Смузи из редиса с брокколи и зеленым луком

Получается настоящий весенний вкус – сочный и яркий.

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Творожный напиток

  • Ошпариваем кипятком 2 средних помидора и снимаем кожицу. Кладем в блендер прямо так.
  • Подсыпаем ½ ч.л сушеного базилика или 7 – 8 листочков свежего.
  • Прибавляем ½ болгарского перца и 100г обезжиренного творога.
  • Все взбиваем до однородности.

Помидоры сами по себе настолько сочные, что никакая дополнительная жидкость не понадобится.

Тыквенный коктейль

Натираем на терке 100 г свежей тыквы и столько же свежего кабачка, отправляем в блендер. Туда же кладем ½ средней груши и взбиваем. Разбавлять коктейль при желании можно водой, обезжиренным кефиром/йогуртом или нежирной ряженкой.

Тыквенный коктейль

Очень полезным, содержащим и необходимую клетчатку, и витамины будет напиток, приготовленный из свежей тыквы, но, если есть проблемы с ЖКТ ее все же лучше отварить в небольшом количестве воды или в пароварке. Тогда смузи можно будет разбавить отваром.

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Смузи с редисом и брюссельской капустой

Его можно приготовить в 2-х вариантах: сытном и легком.

Легкий

  • 3 редиски очищаем от хвостиков, тщательно промываем и режем на кусочки.
  • Брюссельскую капусту лучше взять замороженную и дать ей оттаять, так она станет более мягкой и легче взобьется – берем 3 кочана.
  • Добавляем ¼ пучка зелени – кинзы, петрушки. Взбиваем.

Разбавляем напиток 200 мл обезжиренного кефира.

Смузи с редисом и брюссельской капустой

Сытный

  • Отвариваем вкрутую 1 яйцо, режем на ломтики и добавляем к основному составу – редису, брюссельской капусте и зелени.
  • При желании можно включить 1 зубчик чеснока или 3-4 перышка зеленого лука.
  • Взбиваем.

Разбавив кефиром, получим настоящую смузи-окрошку.

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Имбирный смузи

  1. Натираем на крупной терке корень имбиря – хватит 1 ч.л.
  2. Чистим от кожицы 1 зеленое яблоко, мелко режем.
  3. Добавляем 4-5 ст.л. гранатового сока.

Важно, чтобы он был выжатым, а не восстановленным – в таком содержится наибольшее количество минералов и микроэлементов.

Все взбиваем и, если напиток получается недостаточно жидким, разбавляем кипяченой водой или еще подливаем сока. Главное помнить, что он очень концентрированный.

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Перед нами настоящий витаминный коктейль, способный восстановить после болезни или поднять на ноги, избавив от простуды.

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Смузи из киви и грейпфрута

Но неужели диабетикам придется забыть о сладких смузи на десерт? Вовсе нет! Достаточно помнить о балансе сладких и несладких овощей и фруктов в коктейле.

  • 1 спелый плод киви, 1/3 средней груши вместо подсластителя и 100 г кабачка. Его мякоть почти не даст привкуса, а клетчатка и сочность дополнительно разбавят излишнюю сладость фруктов. Все взбиваем.

Консистенцию доводим до желаемой водой или любым обезжиренным кисломолочным напитком, добавляя его постепенно, чтобы не разбавить слишком сильно.

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Шоколадный смузи из апельсина и авокадо

Не беспокойтесь из-за необычности ингредиентов: из такого сочетания готовят даже веганское мороженое, не говоря уже о смузи!

  • Выжимаем сок из 1 апельсина – должно получиться 100 – 150 мл.
  • ½ спелого авокадо (плод должен быть мягким) режем крупными кусками и отправляем в блендер.
  • Заливаем все соком и всыпаем 1-2 ч.л. какао.

Все вместе взбиваем до полной однородности и пробуем на сладость. При желании можно добавить немного стевии.

Если напиток готовится в жаркое время года, добавляем 2-3 кубика льда и снова взбиваем.

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Смузи «яблочный штрудель»

Благодаря корице в составе вкус получается в точности, как у всем известного пирога.

  1. Запекаем в духовке или микроволновке без подсластителей и масла 1 спелое яблоко, шкурка начала лопаться, значит, готово. Снимаем ее, убираем сердцевину и семечки и отправляем яблоко в блендер.
  2. Подсыпаем корицу на кончике ножа и наливаем 200 мл маложирной ряженки. Все взбиваем.

При желании добавляем лед. В этом случае объем кисломолочной составляющей лучше урезать, чтобы не «затереть» яблочно-коричный вкус.

Этот же рецепт можно сделать и со свежим фруктом. Просто очищаем его от кожуры и измельчаем, как обычно.

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Освежающий напиток

  • Очищаем от плодоножки и семян крупный плод сладкого красного или желтого перца. Режем на кубики.
  • Также чистим и нарезаем 1 среднее зеленое яблоко и 1 киви. Все взбиваем до однородности.
  • Добавляем в смузи 3-4 кубика льда и повторяем процедуру.

Освежающий напиток для диабетиков

Замечательный летний напиток готов! Приятного аппетита!

Касаемо всех сочетаний со сладкими ягодами вроде малины, клубники и черешни, людям, страдающим диабетом I типа, рекомендуем посоветоваться с лечащим врачом.

В остальном, как видите, вариантов приготовления смузи для диабетиков очень много и все они очень вкусны и полезны. Пробуйте, экспериментируйте и будьте здоровы!

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